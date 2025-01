Monge vietnamita caminha 2.700 quilômetros descalço até local de peregrinação

“Ando descalço para sentir o que está sob meus pés e para não pisar em insetos e outros seres vivos. Além disso, os sapatos e as sandálias desgastam-se mais rapidamente que os meus pés”, afirma o peregrino.

Ele tem no máximo três peças de roupa. O monge come esmolas, dorme na natureza e leva um estilo de vida ecologicamente correto. Ele só leva consigo uma panela elétrica de arroz, que usa para arrecadar doações.

Centenas de milhares de seguidores nas redes sociais acompanharam os movimentos de Tu do Vietnã ao Laos. O monge esteve na Tailândia no final de dezembro. O peregrino planeja então cruzar Mianmar, assolado pela crise, após o golpe de 2021, mas não tem certeza se as autoridades locais aprovarão.

O monge dorme sentado para diminuir o tempo de sono. “Quando estou muito cansado, encosto-me a uma árvore ou a uma parede”, admitiu. Os videoclipes diários postados por um de seus amigos recebem regularmente até dois milhões de visualizações no YouTube. Também há transmissões ao vivo. Ao longo do caminho, o monge recebe comida e água de inúmeros fiéis que o esperam à beira da estrada. Ele só come uma vez por dia.

Os companheiros ficam profundamente impressionados com a humildade do monge. Ele segue estritamente os preceitos budistas, é humilde e paciente e, ao mesmo tempo, possui grande compaixão e sabedoria. Espera-se que Tu chegue à Índia em maio.