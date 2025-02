Monica Lewinsky aprofunda o escândalo de Bill Clinton em seu novo podcast ‘Reivindicação’ – ‘perdi meu anonimato, meu futuro …’

Monica Lewinsky está retornando à visão pública em seus próprios termos com o lançamento de seu novo podcast, “Reivindicando com Monica Lewinsky”. O primeiro episódio, jogado na terça -feira (8 de fevereiro), aprofunda sua viagem pessoal para superar a vergonha do público e reivindicar sua voz após o infame escândalo que definiu grande parte de seu início de vida.

Olhe para trás no escândalo de Bill Clinton Monica Lewinsky, uma vez no centro de um dos escândalos políticos mais examinados da história americana, abre para os anos de luta pessoal que se seguiram.

Lewinsky, agora com 51 anos, discutiu o efeito profundo que o escândalo de Bill Clinton de 1998 teve em sua vida

“Quando saí de 98, perdi meu anonimato, perdi meu futuro, perdi meu senso de si, perdi a confiar em várias maneiras”, disse ele no episódio.

Ela descreveu como seu tempo em Washington, DC, e seu papel da Casa Branca a afetaram profundamente.

“Eu me apaixonei por DC e pela Casa Branca, trabalho e meio ambiente e, muito infelizmente, me apaixonei pelo meu chefe que era casado e também do homem mais poderoso do mundo”, admitiu. “O que se seguiu foi um relacionamento inadequado que durou dois anos”.

Reavaliando o passado Lewinsky compartilhou como a idade e a experiência lhe deram uma nova perspectiva sobre esse período de sua vida. Agora, 51, Lewinsky reflete sobre como o tempo permitiu que ele visse seu passado de maneira diferente.

“Depois de passar por 40, você começa a recontextualizar seus anos mais jovens”, explicou.

Ela reconheceu que, uma vez que acreditava que o relacionamento tinha um futuro.

“Acho que pensei que importava muito mais do que eu”, disse ele.

Ressurgindo depois de duas décadas Depois de quase 20 anos fora do centro das atenções, Lewinsky ressurgiu em 2015 com um TED Talk sobre vergonha do público, que se tornou viral. Desde então, tornou -se um advogado aberto contra o bullying.

Durante o escândalo e subsequente julgamento político de Clinton, Lewinsky enfrentou um escrutínio da mídia sem precedentes. Agora, ela está usando sua plataforma para desafiar a cultura da vergonha pública.

Inspirado por Michelle Obama Lewinsky credenciou a ex -primeira -dama Michelle Obama como uma inspiração para o tema de seu podcast.

“A idéia de reivindicar era algo que eu havia colocado no meu pedido de anotações logo depois que Michelle Obama escreveu para se tornar e começou a tendência de ‘Oh, todo mundo tem um livro com uma palavra e um -ing'”, disse ao Rolling Pedra.

Ela imaginou reivindicar como uma maneira de refletir sobre os diferentes aspectos de si mesma que se aposentou ao longo do tempo.

Um novo capítulo começa Com “reivindicar com Monica Lewinsky”, seu objetivo é trazer conversas sobre identidade pessoal, resistência e avançar em direção ao mainstream. Como ele disse na estréia, sua jornada do escândalo ao ativismo tem sido longa e dolorosa, mas ele está determinado a contar sua história em seus próprios termos.

A viagem de Lewinsky foi marcada por resiliência. No podcast, ele descreve sua transformação de uma figura de escândalo em uma voz para mudar.

“Este episódio oferece uma visão íntima da minha viagem de sobrevivência ao ativista e da força necessária para se tornar a mulher que sou hoje”, disse ele.

Com a recuperação, Lewinsky pretende usar sua voz para capacitar outras pessoas que enfrentaram escrutínio público semelhante.

