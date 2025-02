Montalbano e Alberto Angela, se assim for "Cego" Rai 1: obrigado ao par estranho …

Klaus Davi 20 de fevereiro de 2025

Oferecemos a você “Tele … eu recomendo”, a coluna Klaus Davi dedicada à tela pequena

Quem sobe (Ulisse-La Sicilia di Montalbano / Rai 1)

A longa onda do Sanremo Festival continua a desenhar Rai 1 com o formato Mattutini Unomattina e as histórias italianas em picos ou 24% de participação e à tarde no momento certo, 22%. Mas mesmo a primeira noite não foi menos com Ulisses-da Sicília de Montalbano claramente líder da banda com 4.109.000 espectadores e a participação de 23,07%.

Alberto Angela é especialmente dedicado aos lugares onde as aventuras do famoso comissário fabricado pela caneta de Andrea Camilleri foram depositadas, extremidades registradas de 25%, especialmente quando Luca Zingaretti, televisão -para interpretar de Montalbano, que chegou a Angela, apareceu em o terraço do terraço do terraço do castelo de Donnafugata, ou o local de vigata inventado no romances.





A Sicília é uma fortaleza da primeira rede RAI, como demonstrado pelos dados do festival em que a região teve uma média de 69,9% da participação nas cinco noites, com o pico de 76,4% no segundo.