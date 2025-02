Montoya, viva em chifres de televisão: a direção no quarto … o que você não notou

Claudio Brigliedo 10 de fevereiro de 2025

“Montoya por favor!” Mais rápido do motorista colombiano que correu com Williams há cerca de vinte anos e com mais visualizações (120 milhões em alguns dias, mas crescerá) de uma influência principal de Tiktok. Resumidamente, Montoya Ele é o homem das maravilhas. Mas quem é? Simples: canto Mais famoso que a Espanha, na Europa, do mundo. Cuckold que é Mazziato duas vezes, de acordo com os comentaristas mais travessos.

O garoto é um dos saqueadores concorrentes de A ilha das tentaçõeso Ilha da Tentação Ibérico. Ele se envolveu com sua namorada Anita. E os dois jogam seriamente em crise. Ele flerta com um single, ela beija um tentador. Em seguida, coloque o namorado em frente à TV uma noite, para mostrar a ele o que o parceiro combina do outro lado da ilha naquele momento preciso.

O apresentador é Sandra Barnetatipo Daria Bignards da Espanha. A direção entra na sala de Anita, que foi separada com um garanhão em roupas íntimas.

O clima é quente. Montoya está começando a ficar quase. O garoto decidiu: esta noite você vai até o fim. Naquela época, o reality show é proibido para menores: eles o enquadram enquanto ele se apóia com seu amigo, coisas inequívocas. Montoya perde a cabeça, grita, se ajoelha na praia até a decisão extrema: ela tem que correr por ela, ela tem que detê -la. E uma parte empurrada por todo o ciúme que tem em seu corpo. Dentro de alguns segundos, ele se apaixona pela namorada da namorada, com a pobre Sandra que organiza e grita “Por favor!”. Precisamente. O traído leva insultos à janela, Anita interrompe o picante encontro. O que acontece a seguir é poesia: parapiglia na praça, as meninas e solteiras fazem uma parede ao redor da namorada, Montoya se retira em lágrimas, abraçadas de compaixão amorosa pelo apresentador.

Somente naquele momento Anita, arrependida, desiste de uma vez por todas o homem com quem ele venceu e de Montoya corre. Perdoe -o, ele quer sair do programa imediatamente com ele. Parece que o sereno voltou, eles agora são alguns novamente. Humilhado, mas felizmente: Por tudo isso, Montoya, Gracias!