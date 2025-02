A recepção pessoal dos cidadãos foi realizada pelo governador do oblast Georgy Filimonov de Vologda. Os moradores da região pediram a instalação do monumento ao monge Dmitry Prilutsky e dois guerreiros na altura branca.

A escultura é fornecida para decorar o local na entrada principal do mosteiro Dimitriev Spaso-Prilutsky. Georgy Filimonov enfatizou que todos os detalhes serão desenvolvidos com o iniciador da idéia.

Acrescentamos que o chefe da região conduz regularmente as recepções dos cidadãos com os chefes de cidades e municípios, especialistas do setor. Muitas perguntas podem ser resolvidas no local. O registro é feito por telefone: 8 (8172) 23-00-36 (DOB. 2649, 2662) durante a semana, das 8:00 às 17:00. Além disso, as chamadas podem ser enviadas através da recepção on -line do governador.