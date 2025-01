“R. Pavlov’s Dacha” leva o nome do fazendeiro Rodion Pavlov, que foi o primeiro inquilino do local.

Em Sestroretsk (distrito de Kurortny, São Petersburgo), no âmbito do programa “Monumentos por um rublo”, dois objetos únicos do patrimônio cultural foram vendidos em leilão: as dachas do secretário colegiado Nikolai Kochkin e do agricultor Rodion Pavlov.

Como relatado no Comitê de Controle Estatal, Uso e Proteção de Monumentos Históricos e Culturais do Governo de São Petersburgo (KGIOP), o vencedor da licitação para “NM Kochkin’s Dacha” foi Bella Terra LLC, para “R. Pavlov’s Dacha” – IP Oleg Minaev Alexandrovich. Com base nos resultados da celebração de acordos, os utilizadores terão de restaurar as instalações no prazo de sete anos, em consulta com a KGIOP.

Após a restauração dos monumentos, nos termos do programa, os inquilinos têm direito a um aluguel preferencial no valor de 1 rublo por metro quadrado de área de instalação por ano durante 49 anos. Nessas circunstâncias, foram alugados 13 imóveis entre 2019 e 2024. O trabalho de restauração já foi concluído em dois deles.

Ambas as dachas são exemplos marcantes da arquitetura moderna do norte. A casa do secretário colegiado Nikolai Kochkin foi construída em 1917. O prédio tem um destino difícil: até 2016 era uma casa particular, depois foi reassentada. Algumas estruturas ruíram em 2018 e 2019. Foram realizadas obras emergenciais na dacha, mas seu estado foi atualmente avaliado como insatisfatório.

“R. Pavlov’s Dacha” leva o nome do fazendeiro Rodion Pavlov, que foi o primeiro inquilino do local. Mais tarde, ele transferiu a propriedade do terreno para o engenheiro Alexander Lamagin, que construiu uma casa que se tornou um prédio de apartamentos. Em 2015, ambas as dachas foram reconhecidas como património cultural de importância regional.

A casa do secretário colegiado Nikolai Kochkin foi construída em 1917. Foto: kgiop.gov.spb.ru

Durante o leilão de cada dacha, o custo dos lotes mais que dobrou. Inicialmente, o aluguel mensal do período de trabalho da dacha de NM Kochkin era de 105 mil rublos, no final o leilão terminou no valor de 225,75 mil rublos. Para “R. Pavlov’s Dacha” pediram 70 mil, no leilão o preço subiu para 241,5 mil rublos.