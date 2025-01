Moody’s anuncia conclusão da revisão periódica dos ratings da Türkiye

Avaliações da Moody’s concluiu a revisão periódica das classificações de crédito da Türkiye, reafirmando a classificação de emissor de longo prazo do governo em B1 com perspectiva positiva.

A revisão reflete melhorias em Turquia políticas económicas e monetárias, destacando simultaneamente vulnerabilidades estruturais e desafios institucionais persistentes.

Relatório elogia a resiliência e diversificação da Türkiye economiaque mostrou sinais de estabilização após recentes mudanças políticas.

A inflação, que atingiu o pico de 75,4% em Maio passado, caiu significativamente para 44,4% em Dezembro. A previsão de inflação da Moody’s cai para 30% até o final de 2025, à medida que as medidas desinflacionárias entram em vigor.

A política monetária mais restritiva, uma pedra angular das reformas recentes, foi considerada responsável pelo abrandamento do crescimento do crédito interno e pelo reforço da confiança na lira turca.

As medidas também contribuíram para reduzir inflacionário pressões e redução do défice da balança corrente. O défice diminuiu para 0,7% do PIB nos 12 meses até Setembro de 2024, abaixo dos 3,6% em 2023, ajudado pela redução das importações de ouro, pelos preços mais baixos da energia e pelas fortes receitas do turismo.

A Moody’s destacou a importância do regresso da Turquia a políticas económicas mais ortodoxas, mas alertou que a manutenção das melhorias requer reformas consistentes. As preocupações institucionais, incluindo a concentração do poder executivo e os riscos potenciais decorrentes de reversões políticas, continuam a pesar no perfil de crédito da Türkiye.

A perspectiva positiva sugere que Türkiye poderá alcançar uma melhoria se a inflação for reduzida de forma sustentável, os esforços de reequilíbrio económico forem mantidos e as reformas estruturais reforçarem a eficácia institucional.

A Moody’s também destacou a importância de reduzir as vulnerabilidades externas, como a dependência das importações de energia e a sensibilidade às flutuações cambiais.

No entanto, a agência alertou que qualquer reversão nas políticas de crescimento lideradas pelo crédito ou a paralisação do progresso na desinflação poderia minar os ganhos recentes e levar a uma perspectiva estável.