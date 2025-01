Morador de Zaozersk espera reparos em seu telhado desde outubro

De 6 a 12 de janeiro, o Centro de Gestão Regional da região de Murmansk recebeu 723 mensagens de moradores nas redes sociais, o que representa 6% a mais que na semana anterior, informou Vedomosti no canal Telegram. As principais questões diziam respeito à remoção de neve e gelo de pátios e estradas, bem como à qualidade do aquecimento, vacinação e horários dos transportes públicos.

O maior número de reclamações veio de moradores do distrito de Pervomaisky, em Murmansk, devido às baixas temperaturas em seus apartamentos, ligadas às obras da Caldeira Sul. A temperatura foi restaurada após solução de problemas.

Os moradores também relataram a necessidade de desobstruir as estradas das ruas Lobova, Kalinin e Turistov, bem como as escadas da rua Bochkova e outras. Em alguns casos, as reclamações foram rapidamente resolvidas. Por exemplo, as escadas da rua Bochkova foram liberadas após uma ligação de um residente local.

No entanto, também existem problemas no processamento de aplicativos. Por exemplo, um morador de Zaozersk aguarda reparos em seu telhado desde outubro, e em Monchegorsk, a limpeza da calçada que leva ao complexo esportivo começou apenas em 13 de janeiro, embora o recurso tenha sido interposto em 28 de dezembro.

Anteriormente, um deputado de Murmansk escreveu que em Pechenga o porão foi limpo de esgoto e deixado “secar” no frio.