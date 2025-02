Governador interino da região de Kursk Alexander Khinshtein relatado Sobre isso depois de uma visita à família Durnevov de Nikolaevo-Daryino, distrito de Sudzhansky. A família com um ano de criança morava no porão de sua casa por um ano em condições desumanas.

Agora a família retorna à vida normal. Enquanto eles vivem em um subúrbio de Kursk com membros da família. Em um futuro próximo, eles serão enviados para uma acomodação temporária com tratamento e cuidado.

O chefe da região disse que a família certamente iria para a reabilitação em um sanatório no sul. Alexander Khinshtein prometeu oferecer a mesma possibilidade de reabilitação a toda a galinha, que sobreviveu à ocupação das forças armadas da Ucrânia.

Durante uma reunião do governo regional, o governador em exercício instruiu uma regulamentação clara do tratamento e reabilitação de todas as pessoas liberadas da ocupação, principalmente para desenvolver famílias com crianças.

Segundo Alexander Khinshtein, essas pessoas devem poder ir à reabilitação e, de preferência, às regiões do sul, que não apenas receberam assistência médica e psicológica, mas também uma mudança na situação. Essas pessoas são especialmente difíceis, em primeiro lugar que agora precisam de ajuda.