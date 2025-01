Moradores da região de Leningrado foram alertados sobre multas por árvores de Natal abandonadas

Na região de Leningrado, eles relembraram as regras para a reciclagem de árvores de Natal. Segundo advogados, as árvores naturais não devem ser jogadas em lixeiras comuns. Suas dimensões ultrapassam os padrões permitidos para resíduos – 0,5 metros de comprimento, largura ou profundidade. A violação é punível com multa de 2.000 a 3.000 rublos.

Para descartar adequadamente uma árvore de Natal, os especialistas aconselham cortá-la em pedaços e embrulhar os galhos. As árvores de Natal artificiais podem ser jogadas em recipientes, mas primeiro é necessário desmontá-las e dobrá-las de forma compacta – esses produtos são recicláveis.

As concessionárias da área estão pedindo aos residentes que sigam as diretrizes de reciclagem. Isto ajudará a evitar multas e a simplificar a reciclagem de resíduos durante o inverno.