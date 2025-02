Moradores da região russa sentiram um poderoso terremoto: 8,5 pontos

Um poderoso terremoto ocorreu na República de Altai. De acordo com o ramo Alta-Sayan do Serviço Geofísico da Academia Russa de Ciências, a extensão do empurrão subterrâneo foi de 6,4. O epicentro do terremoto estava perto da vila de Kosh-Agach, e a intensidade das oscilações do epicentro atingiu 8,5 pontos.

O Serviço de Imprensa do Ministério da Emergência da República de Altai informou que os moradores locais sentiam tremores subterrâneos. Informações sobre destruição ainda não foram recebidas.

As redes sociais relatam que o terremoto foi sentido em diferentes colônias, incluindo Gorno-Altaysk, Barnaul, Chemal, Banysk, bem como na República de Tuva e até em Novosibirsk.

“Sentei -me à mesa, a cadeira começou a cambalear. No começo, eu não entendi nada, então vejo que a lâmpada está tremendo um pouco. Choques foram fracos, 20 segundos em vigor ”, disse o leitor Amic.ru.

Antes, foi relatado que um terremoto de magnitude 5.8 ocorreu na costa do Alasca.