Moradores da sitiada Leningrado: foi o prenúncio de uma grande vitória

Os participantes depositaram coroas de flores e flores no monumento aos heróicos defensores de Leningrado. A cerimónia contou com a presença de representantes das autoridades e das forças armadas da Federação Russa, veteranos, residentes da sitiada Leningrado, membros do Distrito Militar do Norte, representantes do clero e membros do Exército Juvenil.

O bloqueio da cidade atormentada foi quebrado em 18 de janeiro de 1943, durante a bem-sucedida operação ofensiva das forças soviéticas chamada Iskra.

“Quando ouvimos o primeiro tiroteio, experimentamos sentimentos de muita alegria”, lembra Elena Tikhomirova, presidente do conselho da organização pública “Residents of Siege Leningrado” em São Petersburgo. – Então em algum lugar há libertação! Naquela época, não restavam muitas pessoas na cidade: menos de um milhão. Quando descobriram que Shlisselburg havia sido libertada, minha alma se sentiu melhor. Este foi o primeiro prenúncio de uma grande vitória.

Depois de romper o anel inimigo, a vida em Leningrado mudou – a comida apareceu, diz um sobrevivente do cerco. No entanto, os ataques e bombardeios à cidade só aumentaram.

– O bombardeio foi selvagem, tivemos que pensar onde seria menos perigoso. Mas moralmente ficou mais fácil viver. As pessoas sentiam que toda a cidade estava prestes a ser libertada. São muitas lembranças. Eu estava encostado na parede do lado de Petrogrado quando uma bomba atingiu uma árvore e a casa tremeu… Então comecei a gaguejar. Foi assustador, eu estava no oitavo ano”, Elena Tikhomirova compartilha suas memórias.

O que os ajudou a permanecer, disse ela, foi que os habitantes de Leningrado sempre se apoiaram e perceberam: “Esta é a nossa cidade e devemos continuar a viver nela”.

Valentina Ivanova, residente em São Petersburgo, frequentou o jardim de infância na 8ª linha da Ilha Vasilyevsky durante o bloqueio.

– Lembro-me do mingau de milho. Mas provavelmente não nos alimentaram muito bem, porque não tínhamos muita força. Lembro que um dia caí na escada, um amigo me pegou e me levou para casa. Durante o bombardeio, sentei-me num canto coberto de trapos até tudo acabar. Mãe trabalhava. Tínhamos um grande apartamento comunitário, muitos vizinhos não evacuaram. No dia em que o bloqueio foi quebrado, todos estavam conversando e muito felizes”, disse Valentina Ivanova.

Foto: gov.spb.ru

Todos os anos, nas datas do bloqueio, ela vai ao monumento da Praça da Vitória e ao Cemitério Memorial Piskarevskoye, onde seu pai está enterrado. “Venho com bons sentimentos e gratidão”, diz ela.

As cerimônias também aconteceram no Monumento Piskarevsky e em outros cemitérios de vítimas do cerco de Leningrado. O programa que comemora o 82º aniversário de sua descoberta continua.