Moradores da Suíça se recusaram em um referendo para salvar recursos naturais

O governo alertou com antecedência os cidadãos que, se aprovarem a proposta, teriam que desistir do modo de vida habitual. “A gama de bens e serviços não será mais tão grande quanto hoje e o consumo deverá ser limitado”, observou o Conselho Federal da Suíça em sua conclusão.

As autoridades indicaram que seria necessário na economia introduzir numerosos proibidos e restrições que influenciarão principalmente alimentos, moradias e transporte, enquanto os preços de muitos bens aumentarão consideravelmente. O mercado da Suíça, conforme observado no documento, perderá atratividade, as empresas começarão a atravessar para o exterior, os empregos serão perdidos.

Então, depois de ter realizado a imagem da vida “em harmonia com a natureza”, o Conselho Federal ordenou que os cidadãos pensassem com cuidado e rejeitem a iniciativa ao referendo. “Os recursos naturais devem ser protegidos, mas a abordagem proposta vai longe demais”, contou o governo.

Os suíços ouviram a recomendação e, na maioria das vezes, votaram contra. “Os eleitores suíços não querem experimentos”, disse o canal de televisão da SRF após o referendo.

No entanto, 30 % dos habitantes do país ainda aprovaram a proposta.