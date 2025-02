Moradores das ruas Sovetskaya e Gagarin devem se encher de água potável

A direção do Mup Kostromagorvodokanal adverte os moradores da parte central da cidade que amanhã, 5 de fevereiro, devido à substituição de válvulas fechadas na entrada da sala da caldeira na rua Sovetskaya, será interrompida pelo suprimento de água fria de um certo número de casas no final da rua Sovetskaya e na rua Gagarina D.3.

Mup Kostromagorvodokanal pede desculpas aos habitantes dessas famílias pelas desvantagens das famílias entregues e recomenda um suprimento de água potável para amanhã.

Os moradores podem descobrir as informações relevantes sobre o aumento do trabalho de reparo no período 24 horas por dia, habitação e habitação pública e serviços públicos por telefone 39-04-04 ou no serviço de distribuição de emergência A unidade municipal da Kostromagorvodokanal Enterprise por telefone 31 47-56.