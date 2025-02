Moradores de Bengaluru, tenha cuidado! ₹ 5.000 serão cobrados se a água for usada para essas atividades

Bengaluru News: A capital de Bengalu de Karnataka anunciou uma multa monetária de ₹5.000 Se a água potável for usada para outros fins, como lavagem de carros, jardinagem etc., depois que a cidade enfrentou uma falta de abastecimento de água no verão de 2024, o portal de notícias da NDTV informou em 18 de fevereiro.

Segundo o Conselho de Água da Cidade, haverá sanções adicionais para criminosos repetidos, ele citou o portal de notícias.

“O uso de água potável para atividades como lavagem de veículos, jardinagem, construção, fontes decorativas, fins de entretenimento e qualquer fim de não -lixantes em salas de cinema e shopping centers, bem como para a construção e limpeza de estradas, é estritamente proibido Dentro da cidade de Bengaluru City “, disse o conselho, informou o portal de notícias.

Água da água boa quantidade De acordo com o quadro de fornecimento de água e esgoto de Bangalore, as pessoas que violarão a ordem para economizar água potável serão multadas ₹5.000 sob a seção 109 da Lei do Conselho de Água.

Haverá uma penalidade adicional de ₹5.000 para criminosos repetidos e ₹500 Além disso, para cada dia posterior de não conformidade.

“Os infratores serão multados ₹5.000 sob a seção 109 da Lei do Conselho de Água, com uma penalidade adicional de ₹5.000 por crimes repetidos, mais ₹500 para cada dia posterior de não conformidade “, de acordo com o relatório do portal de notícias.

Os cidadãos de Bengaluru podem informar qualquer violação dessa nova regra que entre em contato com o número de call center 1916.

De acordo com o relatório do portal de notícias. A temperatura máxima na cidade de Bangalore atingiu 32 graus Celsius na segunda -feira, 18 de fevereiro. A nota citada pelo portal de notícias também disse que os níveis de água subterrânea na cidade diminuíram com a temperatura crescente e diminuíram a quantidade de chuva na cidade.

Cientistas da Universidade do IISC alertaram as pessoas sobre a possível escassez de abastecimento de água nos próximos meses, de acordo com a reportagem. Metade de seus 14.000 orifícios secou, ​​e a cidade enfrentou uma escassez de 300 a 5 bilhões de litros por dia, informou a agência de notícias.

