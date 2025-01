Moradores de Rybinsk postaram fotos de pegadas de ursos nas redes sociais.

Um urso de biela pode aparecer perto de Rybinsk. Moradores denunciaram nas redes sociais. O grupo “Overheard in Rybinsk” publicou fotos de pegadas que lembram muito as de um urso. Mas os autores do post não indicam a localização exata. Ele apenas indicou que o vestígio foi encontrado na região de Rybinsk.

Lembre-se que anteriormente o Ministério regional de Recursos Naturais comentou os rumores de que os ursos poderiam acordar na região devido a um inverno excepcionalmente quente. O ministério recomenda não organizar sessões de fotos de rastros de animais. E se possível, deixe o local da possível biela o mais rápido possível. E comunique a descoberta ligando para o 112. Para que pessoas especialmente treinadas possam começar a localizar o animal e eliminar o problema.

O urso conrod é muito perigoso para todos os animais e humanos. Durante uma reunião de inverno, qualquer criatura viva serve de alimento para ele. E saque potencial.