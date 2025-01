No dia 18 de janeiro, a Biblioteca Regional de Vologda receberá o concerto “Da Tristeza à Alegria”. ENTRADA GRATUITA. O programa começa às 15h. Solistas do estúdio vocal Vologda “Nota” se apresentarão diante do público. O concerto é dedicado à obra do compositor Yuri Antonov.

Observe que no dia 19 de fevereiro, Yuri Antonov completará exatamente 80 anos. Suas músicas são amadas por pessoas de diferentes gerações. Ele é considerado um dos compositores mais brilhantes da era soviética. A programação do concerto incluiu as canções mais populares do autor: “Nossa vida”, “Para mim não há ninguém mais bonito que você”, “Você saiu de maio com um andar voador” e outras. Os moradores de Vologda também ouvirão canções menos conhecidas: “Na rua Kashtanova”, “É assim que acontece”, “Bullfins”, “Sea”, “O tão esperado avião”, “Anastasia”.

