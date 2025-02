Os habitantes da colônia rural de Volnensky foram deixados sem abastecimento de água e exigem a restauração de água pura. Desde 12 de fevereiro, apenas a água técnica do abastecimento de água de Maryinsky, contaminada por impurezas de lodo e rio, entrou em suas casas.

Os cidadãos dizem que, por 7 anos, usaram água de qualidade, mas na semana passada perderam um cano reto do “Plobe de água do grupo Kurgansky”. Segundo os moradores, a empresa tem sem autorização a Câmara do Receber de Água de Qualidade.

As pessoas têm medo de sua saúde, especialmente para cidadãos mais velhos que não podem extrair sua própria água potável. Outra fonte de suprimento de água da colônia rural de Maryinsky trabalha com interrupções e água que não está recebendo não tem certeza. Os moradores recorrem às autoridades e insistem em uma solução urgente para o problema, a fim de evitar possíveis casos de envenenamento.

Antes, MK no Kuban escreveu que mais de 27 quilômetros de abastecimento de água serão reparados no distrito de Shcherbinovsky.