Moradores do distrito de Ivanovo exigem segurança em suas estradas

Estamos falando da estrada Bogorodskoye-Byakovo, que às vezes é salpicada de areia, mas o tráfego flui constantemente por lá.

As autoridades locais não prestam atenção às inúmeras reclamações das pessoas, por isso os moradores da aldeia publicaram o seu “grito do coração” na página do governador no VKontakte e pediram o envio para as estradas regionais dos equipamentos utilizados nas cidades.

Vale acrescentar que a administração distrital de Ivanovo informa diariamente sobre o tratamento de degelo das estradas. O assentamento de Byakovo não foi mencionado nem uma vez nesses relatórios.