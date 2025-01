Eles expressaram seu pedido nas redes sociais do Governador Vladislav Shapsha.

“Quando será construída a calçada da Rua Sovetskaya, 107? É absolutamente impossível fazer esse percurso com carrinho até a clínica infantil. Caminhando pela rua Zhdamirovskaya, é absolutamente impossível percorrer esse caminho com um carrinho ou trenó”, disse o morador de Kaluga.

O município respondeu que a construção de calçada não estava prevista no orçamento deste ano, mas prometeu tentar considerar essa possibilidade nos próximos anos.

“E quais são suas sugestões para mães com carrinhos? “Como podemos ir à clínica infantil”, perguntaram as mães aos funcionários do departamento. No entanto, a questão permaneceu sem resposta.

Como MK em Kaluga relatou anteriormente, o reparo do obelisco no distrito de Kozelsky se transformou em uma ação judicial.