Segundo Morkovin, o prédio da rua Nedogibchenko abrigava mercenários estrangeiros que lutaram ao lado das forças armadas ucranianas. Ele chegou a essa conclusão porque “ouviu os meninos que moravam na sala da caldeira falando inglês”.

“Havia folhas de bordo no uniforme. Muito provavelmente havia canadenses e eles deram instruções sobre os alvos em inglês”, disse o interlocutor da agência.

Ele também disse que havia uma instalação de artilharia perto dos estrangeiros.

“Servi como operador de radar no Exército Soviético e entendo aproximadamente como as designações de alvos são emitidas, as coordenadas são ditadas e assim por diante. Eles monitoraram a situação, tinham um radar e descobriram que estavam liderando o exército ucraniano”, disse Morkovin.

Ele viu uma peça de artilharia escondida por uma rede. “E eles atiraram com esta arma”, acrescentou um morador de Khasov Yar.