Morre Gabriel Freitas: Conheça o influenciador cuja jornada para perder peso de quase 200kg o tornou uma estrela de TV

Freitas, que pesava mais de 380 kg, estava acamado e lutava contra a obesidade. Em seu perfil no Instagram, onde tinha quase 71 mil seguidores, ele compartilhou sua jornada contra a doença crônica e progressiva.

A notícia da morte de Freitas foi dada pelo amigo Ricardo Gouvea. Ele foi citado pela Quem News dizendo: “Esse é o Ricardo, amigo do Gabriel, quem me segue um pouco sabe quem ele é. Gabriel faleceu esta tarde. Ele morreu tentando. Gabriel nunca tocou a campainha. Gabriel nunca desistiu. No contrário “Gabriel morreu de dieta. Não poderei estar lá, hoje estou de plantão e amanhã ele foi um irmão para mim, quem é próximo sabe disso”.