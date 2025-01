Mortes misteriosas em Jammu e Rajouri, na Caxemira, provocam pânico: Amit Shah ordena a constituição de uma equipe interministerial

Em meio ao pânico em uma vila remota do distrito de Rajouri, em Jammu e Caxemira, devido às mortes misteriosas nas últimas seis semanas, o Ministro do Interior da União, Amit Shah, ordenou a constituição de uma equipe interministerial para determinar as causas das mortes.

Segundo relatos, mesmo as autoridades não têm ideia das mortes misteriosas na aldeia de Badhaal, situada a cerca de 55 quilómetros da sede distrital de Rajouri.

Em comunicado, o Ministério do Interior disse que Amit Shah ordenou a constituição de uma equipa interministerial liderada pelo Ministério do Interior para visitar a aldeia afectada para apurar as causas das mortes em 3 incidentes nas últimas seis semanas no distrito de Rajouri, em Jammu. .

“A equipe será formada por especialistas do Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar, Ministério da Agricultura, Ministério de Produtos Químicos e Fertilizantes e Ministério de Recursos Hídricos. Também será auxiliado por especialistas de laboratórios de pecuária, segurança alimentar e ciência forense”, diz o comunicado.

A equipa prosseguiria no dia 19 de janeiro e, em colaboração com a administração local, também trabalharia para prestar socorro imediato e tomar medidas de precaução para evitar tais incidentes no futuro.

“Especialistas de algumas das instituições mais renomadas do país foram contratados para administrar a situação e compreender os fatores que causaram as mortes”, afirmou o ministério.

Entretanto, uma SIT de 11 membros, chefiada pelo Superintendente de Operações Policiais de Budhal, Wajahat Hussain, foi formada para investigar as mortes.

Presidentes do CM se reúnem O ministro-chefe de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, presidiu na sexta-feira uma reunião de alto nível aqui para discutir a situação e instruiu os departamentos de saúde e polícia a agilizar as investigações.

problemas de saúde Antes das mortes, as pessoas queixavam-se de febre, dores, náuseas e perda de consciência.

Segundo um médico, a ressonância magnética dos pacientes revelou edema cerebral, condição em que líquido se acumula no tecido cerebral, informou o PTI.

Homem perde cinco filhos Entre 12 e 17 de janeiro, Mohammad Aslam perdeu cinco filhos e os tios maternos, que o adotaram.

Fonte