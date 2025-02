Moscou introduziu uma verificação obrigatória através de uma conta na prefeitura para aluguel de scooter elétrico

Em Moscou, para alugar uma scooter ou bicicleta elétrica, será necessário verificar a conta através da conta no portal mo.ru. Isso foi anunciado pelas autoridades de capital.

O cheque precisará ser mantido no contrato. A nova regra começará a agir com a abertura da temporada de aluguel. Aqueles que não têm a conta inteira no MOS.ru poderão usar o serviço para alugar uma scooter apenas cinco vezes.

Segundo as autoridades de Moscou, isso aumentará a segurança rodoviária. O relatório do prefeito diz que a maioria dos usuários é disciplinada, mas há aqueles que “ignoram constantemente as regras da estrada e sofrem um acidente”.

“O cheque permitirá que você identifique esses agressores com antecedência e bloqueie o acesso ao arrendamento”, disse a prefeitura.

Em setembro de 2024, o Ministério dos Transportes da Federação Russa apresentou uma lei que obrigaria a registrar uma tesoura elétrica, Sigwei e outras “ferramentas de mobilidade pessoal” (SI). Supõe -se que, a partir de 1º de setembro de 2026, as scooters de eletricidade e outros SIM terão que ser registrados em um registro especial dentro de dez dias a partir da data da compra e, em seguida, obter uma placa de carro analógica e uma “marca de contabilidade” registrar a viagem.