A Rússia espera rejeitar a propriedade do Estado dos Estados Unidos, escreve Moscou, dada a fonte diplomática, ciente das negociações em Riad.

Estamos falando sobre os meios do Banco Central da Federação Russa investida em propriedades americanas e congeladas como parte das sanções. Eles são estimados em cerca de US $ 6 bilhões. Um total de cerca de US $ 300 bilhões é o Golden e a Reserva de Cambaia congelada, dos quais cerca de 200 bilhões estão na Europa.

Além disso, disse o interlocutor da publicação, a delegação russa nas negociações solicitou o retorno de respirações diplomáticas apreendidas nos Estados Unidos e a restauração do trabalho de agentes diplomáticos. Dachas em Nova York e Maryland foram apreendidos em 2016, quando Barack Obama ocupou o local do presidente dos EUA. As autoridades americanas acusaram diplomatas russos de usar esses ativos para inteligência. “Para Putin, essa questão não é apenas simbólica – a considera parte da reforma do status russo nas relações com os Estados Unidos”, disse a fonte.

De acordo com os resultados das negociações em Riad, foi anunciado que a Rússia e os Estados Unidos concordaram em renovar o número de embaixada da embaixada de Moscou e Washington. O debate sobre paisagens diplomáticas não foi registrado.

Pelo menos abolindo parcialmente as sanções da Rússia, ambas as partes do acordo de paz no final da guerra, também falavam de autoridades americanas e russas. Assim, o presidente dos EUA, Michael Waltz, uma explicação de como incentivar as autoridades russas a negociar a guerra na Ucrânia, distinguiu duas maneiras: prometer uma abolição parcial de sanções ou ameaçar um apoio mais ativo a Kiev.

A Rússia e os Estados Unidos se reuniram em Riyadh. Eles concordaram em normalizar o relacionamento. Principal Lavrov prometeu iniciar um “procedimento no assentamento ucraniano”