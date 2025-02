Moscovitas começou a mudar de apartamentos com mais frequência

Cerca de 7 mil declarações diziam respeito à eliminação de violações cometidas em reconstrução e legitimando o trabalho anteriormente realizado. Sim, os moscovitas ainda estão mudando o layout ilegalmente, mas gradualmente essa tendência muda. Por um lado, a simplificação dos procedimentos de aprovação ajuda e, por outro lado, as pessoas entendem que, mais cedo ou mais tarde, ainda precisa coordenar as paredes publicadas, mas as multas ainda terão que ser pagas.

“Atualmente, o serviço de reconstrução no apartamento só pode ser obtido em formato eletrônico: você deve enviar uma inscrição e enviar documentos ao portal MOS.RU, dados sobre registro, o momento do serviço e da decisão são tomados lá”, diz “” o vice -prefeito de habitação e serviços comuns.

É interessante que em todas as décimas declaração no ano passado se relacionem à legalização da reconstrução de maneira simplificada – de acordo com um esboço que pode ser facilmente descrito à mão. É claro que o trabalho sério não concorda dessa maneira, mas pequenas mudanças são gratuitas.

“Isso é, por exemplo, desmantelamento ou organização de armários construídos, um dispositivo ou transferindo partições desnecessárias, transferindo aberturas, incluindo a campainha. Nesse caso, você não precisa preparar um projeto de reconstrução ou uma conclusão técnica, é suficiente Um para preparar o esboço do trabalho realizado e enviar uma solicitação apropriada ” – explicou o” RG “na inspeção da moszhilina.