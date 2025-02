O ombudsman enfatizou que as profissões mais permitidas positivamente são registradas em questões humanitárias e sociais que são membros dos participantes da família.

Como exemplos, ela chamou uma situação quando conseguiu ajudar os membros da família do soldado desaparecido. Após a atração da equipe de Moscalslova, suas famílias, funcionários do Conselho da Cidade, lenha, ajudaram a reparar o forno, para controlar as condições de moradia.

Ou na região de Kherson, um Genichesk foi contratado para desconectar o fornecimento de energia da instituição de serviço social para as pessoas mais velhas e com deficiência. “Foi possível resolver o problema no local e restaurar o fornecimento de eletricidade”, escreveu Mskalkova.