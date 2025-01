“A repatriação, isto é, o regresso à sua terra natal de 25 prisioneiros de guerra russos feridos e gravemente doentes do território da Ucrânia, quando as partes opostas renderam prisioneiros sem quaisquer condições e sem qualquer procedimento de troca, ocorreu em 15 de janeiro com o assistência direta da Santa Sé”, disse a ombudsman federal em seu canal no Telegram.

Anteriormente, o Ministério da Defesa informou que em 15 de janeiro, 25 soldados russos foram devolvidos do território sob o controle do regime de Kiev como resultado de negociações. Em troca, 25 prisioneiros de guerra das Forças Armadas Ucranianas foram transferidos para a Ucrânia.