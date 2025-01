A filha do ex-presidente Pranab Mukherjee, Sharmistha Mukherjee, ao conversar com o India Today, disse que tanto Manmohan Singh quanto Pranab Mukherjee pertenciam ao Congresso, e a controvérsia sobre os memoriais mostra a mentalidade podre do Congresso. “Não esperávamos nem procurávamos porque o meu pai costumava dizer que as honras do Estado, incluindo memoriais, nunca deveriam ser procuradas ou exigidas; deveriam ser oferecidas”, disse Sharmistha Mukherjee.