Motins em Manipur: Biren Singh busca maior coordenação das forças de segurança

O ministro-chefe de Manipur, N Biren Singh, destacou na terça-feira a importância de melhorar a coordenação entre as forças de segurança para encontrar uma solução para os distúrbios no estado do nordeste.

Durante uma reunião com altos funcionários do Assam Rifles, o Ministro-Chefe disse: “Precisamos de uma coordenação adequada entre o exército, os Assam Rifles, as forças paramilitares e a polícia estadual.”

Ele também se encontrou com o Ten Gen Vikas Lakhera, DG Assam Rifles, e o Maj Gen Ravroop Singh, IG Assam Rifles (Sul), à margem das celebrações do nono Dia dos Veteranos das Forças Armadas em Imphal, na terça-feira.

Seus comentários sobre a coordenação entre as forças de segurança foram feitos dias depois que uma multidão invadiu e destruiu um acampamento improvisado dos rifles de Assam no distrito de Kamjong, em Manipur.

Singh destacou que Manipur tem uma alta proporção de pessoal das forças armadas em relação à população, com quase 300 oficiais do exército vindos do estado. Ele destacou ainda que dois dos quatro tenentes-generais da região Nordeste são de Manipur.

Num passo significativo para melhorar a conectividade regional, o ministro-chefe Singh também anunciou novas rotas de voo da Alliance Air ligando Imphal a Guwahati, Calcutá e Dimapur.

Os serviços funcionarão três vezes por semana para cada rota e começarão na quarta-feira.

Singh afirmou que as tarifas aéreas para esses voos não excederiam Rs 5.000 e que o governo de Manipur cobriria quaisquer custos adicionais para os residentes do estado. “Estes voos vão impulsionar as viagens, o comércio e o turismo, melhorando a conectividade com o resto do país”, afirmou.

Os anúncios foram feitos durante o evento do Dia dos Veteranos das Forças Armadas, que também incluiu celebrações paralelas em Churachandpur e outros locais do estado.