Motociclista morre após SUV bater em bicicleta e arrastá-la por um quilômetro no Sambhal da UP

Um motociclista morreu em Sambhal, Uttar Pradesh, depois de ser atropelado por uma van em alta velocidade e arrastado para baixo do veículo, disse a polícia na segunda-feira.

O incidente ocorreu no dia 29 de dezembro, por volta das 17h, na estrada perto de Wajid Puram. A vítima, identificada como Sukhveer, 50 anos, voltava para casa vindo de Hayatnagar quando o SUV, um Bolero, colidiu com sua motocicleta, jogando-o para fora.

O veículo de duas rodas ficou preso embaixo do veículo, que partiu a toda velocidade sem reduzir a velocidade, arrastando a motocicleta pela estrada por quase um quilômetro e provocando faíscas, segundo vídeo filmado por um carro que seguia o SUV.

Sukhveer sofreu ferimentos graves, incluindo fraturas nas duas pernas e sangramento em diversas áreas. Ele foi levado às pressas para o hospital distrital, onde o Dr. RK Singh, que inicialmente o tratou, descreveu sua condição como crítica.

Sukhveer foi encaminhado para um centro médico superior, mas sucumbiu aos ferimentos durante o tratamento na segunda-feira.

O vídeo do incidente, que apareceu nas redes sociais na segunda-feira, mostra que o Bolero tem um adesivo do BJP que diz “gram pradhan” no para-brisa traseiro. As imagens provocaram indignação generalizada e levaram a uma rápida ação policial.

A família da vítima apresentou queixa formal, na sequência da qual foi registado um caso de homicídio culposo contra o condutor da carrinha e o veículo foi apreendido, disse um agente da polícia à agência noticiosa PTI.

Mais investigações estão em andamento e esforços estão em andamento para prender o motorista que fugiu, acrescentou o funcionário.