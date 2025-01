Motorista do Cybertruck de Las Vegas identificado como homem de 37 anos de Colorado Springs

As chamas sobem de um Tesla Cybertruck depois que ele explodiu em frente ao Trump International Hotel Las Vegas, em Las Vegas, Nevada, EUA, em 1º de janeiro de 2025, nesta captura de tela tirada de um vídeo de mídia social. (Foto da Reuters)

O motorista de um Caminhão cibernético Tesla que explodiu em Las Vegas Na noite de quarta-feira ele foi identificado como um homem de 37 anos. Mateus Livelsberger de Colorado Springsa mídia local noticiou.

Livelsberger tinha vários endereços em Colorado Springs associados a ele, de acordo com o News5.

ele disse Departamento Federal de Investigação (FBI) está localizado em um complexo residencial, localizado no lado leste de Colorado Springs, no bairro de Stetson Hills.

Uma pessoa foi confirmada morta depois que um Tesla Cybertruck explodiu fora do Hotel Internacional Trump em Las Vegas, Nevada, confirmou a polícia na quarta-feira.

O indivíduo falecido estava dentro do veículo no momento da explosão, mas a identidade da pessoa, incluindo se era homem ou mulher, não ficou imediatamente clara, disse o xerife do condado de Clark, Kevin McMahill, durante uma entrevista coletiva.

Sete transeuntes ficaram feridos na explosão.