Motorista rápido Hostera para a esposa de Délhi, há vários ligações: ‘Aap itne Sussale ho … por favor Bhaiya Mat Bolo’

Um motorista rápido teria perseguido uma mulher em Delhi. Compartilhando a conta do Reddit, a mulher alegou que o motorista a chamou de “dezenas de vezes” e enviou uma mensagem de texto ao WhatsApp após a viagem.

Ela disse que o motorista começou a fazer perguntas pessoais quando estava pagando pela viagem. “Esse cara me deixou na minha localização e começou a me fazer perguntas pessoais quando eu estava pagando a ele”.

“Eu não me sinto mal com nenhuma conversa fiada, então comecei a falar. Então esse cara disse algo como ‘Aap Itne Young Lalle.

A mulher também compartilhou uma captura de tela que o motorista enviou para o WhatsApp. “Hoje, esse cara me chamou dezenas de vezes e até enviou uma mensagem de texto como se fosse bom violar minha privacidade pessoal”, disse a mulher.

Um usuário sugeriu usar OLA e Uber em vez de rápido. “Em jejum, quando liga para o motorista ou quando o motorista o chama, eles dão seu número pessoal, enquanto no Uber ou acenam, a chamada é envidraçada através do número da empresa e não pode ver seu número”.

“Além disso, se você usar o UPI, altere o ID UPI padrão para qualquer outra coisa do Times)”, disse o usuário.

Outro usuário do Reddit disse: “Parei de usar completamente Delhi. Uma vez, voltei para casa com um motorista de tamanho médio e comecei a me desviar da rota para uma rota estranha e incompleta. Tive a aplicação de mapas queimados e perguntei e perguntei onde Ele estava indo, então começou a gaguejar que não conseguia entender o caminho que tinha que seguir.