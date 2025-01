Motoristas e pedestres na região de Tver são incentivados a ter cuidado devido ao mau tempo

Nos próximos dias, o clima na região de Tver irá piorar – os meteorologistas prevêem uma transição de temperaturas do ar positivas para negativas à noite, bem como precipitação na forma de neve. Neste sentido, a polícia de trânsito lembrou aos condutores e peões as medidas de segurança em caso de mau tempo e a necessidade de cumprir rigorosamente as regras de trânsito para evitar acidentes.

Os condutores são aconselhados a manter uma distância segura para além da distância de travagem, conduzir a uma velocidade segura e evitar manobras bruscas.

Os pedestres também devem ser extremamente cuidadosos. Você só deve atravessar a rua em locais permitidos e lembrar que os carros não podem parar instantaneamente. E no escuro, os cidadãos são aconselhados a usar roupas com elementos refletivos para serem mais visíveis na estrada.

Uma forte onda de frio chegará à região no dia 21 de janeiro, os meteorologistas declararam nível de perigo amarelo – leia mais sobre o clima no material.