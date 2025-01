Motoristas em Moscou foram aconselhados na quinta-feira a mudar para o metrô

De acordo com o canal Telegram da Secretaria de Transportes da cidade, caso não seja possível mudar para o transporte público, ao viajar de carro, siga as regras de trânsito: limite de velocidade e manutenção de distância. De acordo com os meteorologistas, a neve molhada é esperada em Moscou durante o dia de amanhã. Não faça manobras bruscas nem se distraia com o telefone enquanto dirige. Tenha especial cuidado perto de faixas de pedestres.

Não esqueçamos que, como disse anteriormente ao RG Yuri Varakin, chefe do Centro de Situação Roshydromet, o tempo instável continuará até o fim de semana. Durante o dia, a temperatura do ar será de -1 a +3 graus, sendo possível precipitação na forma de neve, granizo e chuva. A formação de neve e granizo não pode ser descartada.