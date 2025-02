O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alarmou aliados europeus depois de ligar para o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy de “ditador” em 19 de fevereiro, informou a Reuters. Trump denunciou Zelenskiy e o avisou de que “ele se move rapidamente” para garantir a paz com a Rússia ou correr o risco de perder seu país, acrescentou.

“Isso defenderá nosso direito de existir”, diz o ministro da Ucrânia Ao escrever em sua própria plataforma de mídia social, Trump, Trump disse: “Um ditador sem escolhas, Zelenskyy se move melhor rapidamente ou não terá um país restante”. Zelenskyy é uma ortografia alternativa para o nome do líder ucraniano.

Logo após o cargo de Trump, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, em resposta, declarou que ninguém poderia forçar seu país a ceder. “Vamos defender nosso direito de existir”, escreveu Sybiha na plataforma de mídia social de propriedade de Elon Musk (anteriormente conhecido como Twitter como Twitter).

A declaração ocorreu depois que Trump culpou a Ucrânia pela invasão da Rússia em 2022 e alarmou os aliados europeus dos Estados Unidos que acreditam que a abordagem de Trump de pôr fim ao conflito da Rússia-Ucrânia poderia se beneficiar de Moscou.

Menos de um mês após sua presidência, Trump anulou a política americana sobre guerra, encerrando uma campanha para isolar a Rússia com um telefonema de Trump e conversas entre autoridades altas e russas que deixaram de lado a Ucrânia.

Trump-Zelenskiy Fed Deevens: As últimas atualizações Supunha -se que o mandato de cinco anos de Zelenskiy terminasse em 2024, mas as eleições presidenciais e parlamentares não podem ser realizadas sob a lei marcial, que a Ucrânia imposta em fevereiro de 2022 em resposta à invasão da Rússia.

O surto de Trump seguiu os comentários de Zelenskiy na terça -feira que o presidente dos Estados Unidos estava repetindo a desinformação russa quando disse que a Ucrânia “nunca deveria ter começado” a guerra, que começou com a grande invasão da Rússia há três anos.

O vice -presidente dos Estados Unidos, JD Vance, alertou Zelenskiy na quarta -feira contra o ataque de Trump.

“A idéia de que Zelenskiy mudará a mente do presidente para o Moodome na mídia pública … todos que sabem que o presidente lhe dirá que é uma maneira atroz de lidar com esse governo”, disse Vance em seu escritório na asa oeste, o escritório da ala oeste, o Daily Mail informado.

A Rússia apreendeu cerca de 20% da Ucrânia e está ganhando um território mais lento, mas constantemente no Oriente. Moscou disse que sua “operação militar especial” respondeu a uma ameaça existencial levantada pela busca por Kiev of Otan Filme. A Ucrânia e o Ocidente chamam a ação da Rússia como um acumulação de terras imperialistas.

O líder ucraniano disse que a declaração de Trump de que seu índice de aprovação era de apenas 4% era a desinformação russa e que qualquer tentativa de substituí -lo falharia.

“Temos evidências de que esses números estão sendo discutidos entre os Estados Unidos e a Rússia. Ou seja, o presidente Trump … infelizmente vive nesse espaço de desinformação”, disse Zelenskiy à televisão ucraniana.

A última pesquisa do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, no início de fevereiro, descobriu que 57% dos ucranianos confiam em Zelenskiy.

Após os últimos comentários de Trump, o porta -voz da ONU, Stephane Durric, disse que Zelenskiy “fica no cargo após as eleições adequadamente medidas”. Quando perguntado quem começou a guerra, Durric respondeu que a Rússia havia invadido a Ucrânia.

O chanceler alemão Olaf Scholz disse que era “falso e perigoso” para Trump chamar Zelenskiy de ditador, informou o jornal alemão Spiegel.

Alguns dos republicanos de Trump no Congresso disseram que não concordaram com a declaração do presidente que Zelenskiy era um ditador e a Ucrânia era responsável pela invasão da Rússia. Mas eles pararam de criticar Trump diretamente, com o líder da maioria do Senado John Thune, um defensor por um longo tempo da Ucrânia, dizendo que Trump precisava de “espaço” para trabalhar em um acordo de paz.

As autoridades europeias ficaram surpresas e com os movimentos do governo Trump na Ucrânia nos últimos dias.

Em uma segunda reunião de líderes europeus em Paris, organizada apressadamente pelo presidente francês Emmanuel Macron no início do dia, houve mais pedidos de medidas imediatas para apoiar a Ucrânia e reforçar as capacidades de defesa da Europa, mas poucas decisões concretas.

Macron e o primeiro -ministro britânico Keir Starmer visitarão Washington na próxima semana, no meio de outras reuniões destinadas a terminar a guerra russa na Ucrânia, de acordo com o consultor de segurança nacional da Casa Branca, Mike Waltz.

Após os últimos ataques de Trump, Zelenskiy discutiu as abordagens de um acordo de paz com o general da OTAN Mark Rutte, Macron e Starmer, incluindo a importância das garantias de segurança.

Starmer expressou seu apoio a Zelenskiy como líder eleito democraticamente da Ucrânia e disse que era “perfeitamente razoável” para suspender as eleições durante a guerra, disse o escritório de Starmer na quarta -feira.

Kellogg, enviado da Ucrânia dos Estados Unidos, disse que quando chegou a Kiev que entendeu “a necessidade de garantias de segurança” e acrescentou que parte de sua missão seria “sentar e ouvir”.

A União Européia de 27 membros concordou na quarta -feira um 16º pacote de sanções contra a Rússia, mesmo em alumínio e embarcações que se acredita carregar petróleo russo sancionado.

Trump disse que pode se encontrar com Putin este mês. Em Moscou, Putin disse que a Ucrânia não seria proibida pelas negociações de paz, mas o sucesso dependeria de aumentar o nível de confiança entre Moscou e Washington.

Putin, falando um dia depois que a Rússia e os Estados Unidos se reuniram em Riyadh para manter suas primeiras conversas sobre como acabar com o conflito, também disse que levaria tempo para estabelecer uma cúpula com Trump, que ambos os homens disseram que querem .

“Precisamos garantir que nossas equipes preparem problemas extremamente importantes para os Estados Unidos e a Rússia, incluindo, mas não apenas na faixa ucraniana, para alcançar soluções aceitáveis ​​para ambas as partes”, disse Putin nos comentários televisionados.

Os governos da Ucrânia e da Europa não foram convidados para as conversas de terça -feira na capital saudita, o que aumentou sua preocupação de que a Rússia e os Estados Unidos pudessem reduzir um acordo que ignora seus interesses vitais de segurança.

A Ucrânia tinha “a unidade da Europa e o pragmatismo da América”, disse Zelenskiy em um endereço de vídeo na quarta -feira.

Trump diz que a Europa deve se intensificar para garantir qualquer acordo de incêndio alto.

Zelenskiy sugeriu dar às empresas americanas o direito de extrair minerais valiosos na Ucrânia em troca de garantias de segurança dos Estados Unidos, mas disse que Trump não estava oferecendo isso.