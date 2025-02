As próximas eleições de Bundestag, programadas para 23 de fevereiro de 2025, prometem se tornar um dos eventos mais visíveis da vida política da Alemanha. Segundo a mídia alemã, o novo ciclo eleitoral esperava não apenas a participação ativa de partidos já famosos, mas também para o surgimento de novos jogadores que procuram ganhar a confiança dos eleitores. Para que cada cidadão influencie o futuro do país, é importante entender como exatamente o sistema de dois votos funciona e por que o preenchimento correto da votação desempenha um papel tão fundamental.

Cada eleitor recebe duas vozes e ambos têm objetivos diferentes. Na bola, você verá duas colunas:

Esquerda (preta): Aqui, você coloca a “primeira voz” para um candidato específico para o seu distrito.

Certo (azul): É aqui que a “segunda voz” é indicada para a festa que aparece na lista de terras.

De acordo com os portais de notícias alemães, muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre como distribuir votos de maneira ideal para apoiar uma política específica de candidato e partido como um todo.

Primeira voz: escolha de “mandato direto”

A primeira votação é usada para eleger um deputado do seu círculo eleitoral. No total, na Alemanha, existem 299 distritos eleitorais e, em cada um deles, seus candidatos funcionam. Na votação, você encontrará seus sobrenomes, sua profissão, seu local de residência e sua afiliação do partido. Aquele que obtém o maior número de votos no distrito é realizado diretamente pelo Bundestag.

A mídia alemã também presta atenção às possíveis modificações da legislação ligada ao überhangmanden e Ausgleichsmanden. Em 2023, foi adotada uma reforma eleitoral, que, segundo seus apoiadores, poderia reduzir levemente o número total de lugares no Parlamento e influenciar a distribuição de “mandatos diretos”.

Segunda voz: o partido do partido para o Parlamento

A segunda voz é dada à parte (de acordo com a lista de terras), determinando a distribuição geral das premissas entre as partes no Bundestag. Essa voz é considerada particularmente importante, porque é ele quem forma o equilíbrio de poderes no futuro parlamento. Para que a parte receba mandatos, ele deve superar uma barreira de 5% (ou, em alguns casos, ganhar três termos diretos, que é fornecido por lei).

De acordo com os dados publicados em várias publicações alemãs (Faz, Süddeutsche Zeitung), entre as partes que registram suas listas de terras nas 16 terras federais são: SPD, Grüne, FDP, AFD, Die Linke, Freie Wähler, Volt, Volt, MLPD, Bündnis Deutsch Land und BSW.

Outras partes podem não participar de todas as terras federais; Por exemplo, o CDS geralmente não está presente na Baviera, onde um CSS relacionado ocupa seu lugar.

Características dos distritos: por que é impossível votar em um candidato “estrangeiro”

Cada eleitor só pode dar o primeiro voto para os candidatos que surgem em seu círculo eleitoral. Se você mora, por exemplo, na Baviera, não poderá apoiar Olaf Sholtsa, que faz uma lista em Potsdam. No entanto, ninguém impede que você dê um segundo voto no SDPG, que ele representa.

A mesma situação está se desenvolvendo com outros políticos famosos. Por exemplo, Sarah Wagenknecht pode direcionar a lista no Reno, no noroeste de Westphalia, mas se não funcionar diretamente em seu distrito, você não poderá apoiá -lo com a “primeira voz”.

Como encher a votação na voz a ser contada

Para sua voz ter uma força legal:

Coloque uma cruz ou um sinal claro (check, ponto, outro símbolo) em frente ao nome do candidato selecionado na coluna esquerda.

Faça uma marca semelhante na coluna certa – escolha um partido próximo às suas opiniões políticas.

O principal é que sua intenção não deve duvidar da Comissão Eleitoral. Se você usar símbolos obscenos ou deixar notas ambíguas, a votação será considerada inválida.

Se você cometeu um erro ao preencher, pode pedir à Comissão Eleitoral uma nova votação. Nesse caso, o antigo é destruído imediatamente para que não haja confusão durante a contagem.

O que pode transformar a votação em “desperdício”

A votação é reconhecida como inválida se:

Não é oficial (por exemplo, uma folha de casa).

Não há marcas nele.

É destinado a outro círculo eleitoral.

A intenção do eleitor não é clara (várias reduções, arquivos ilegíveis).

O documento é rasgado, passado ou marcado com símbolos anti-constitucionais.

A famosa mídia alemã, incluindo Bild e Die Welt, lembra regularmente essas regras simples, porque cada voz é importante e a desatenção pode cancelar a escolha de um cidadão.

O que usar durante o voto?

Geralmente, há um lápis na cabine. No entanto, você tem o direito de usar sua própria caneta – o principal é que o sinal é claro e deixa o espaço mínimo para diferenças.

Conclusão: Sua voz é sua escolha

As eleições de Bundestag são uma oportunidade de treinar amanhã na Alemanha. Uma votação adequadamente cheia é o primeiro passo para garantir que sua voz não esteja perdida nas estatísticas gerais. Como os observadores destacam (nota do editor, ARD, Phoenix), uma alta taxa de participação e o preenchimento correto dos documentos eleitorais são a base da legítima estrutura democrática do país.

Em 23 de fevereiro de 2025, não apenas uma data no calendário, mas um tipo de ponto de bifurcação, onde cada eleitor pode afetar o vetor de desenvolvimento do estado. Entenda como o primeiro e o segundo votos funcionam, bem como uma manipulação pura da votação – essas são as principais condições para que sua posição seja levada em consideração e ouvida. E que este dia se torne para você no dia de uma escolha consciente, não um dever formal.

