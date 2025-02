MP apresenta a primeira política dedicada ao GCC da Índia

Bhopal, 14 de fevereiro (PTI) Madhya Pradesh se tornou o primeiro estado do país a trazer uma política dedicada do Centro de Capacidade Global (CCG) que busca posicionar o estado como um centro líder de inovação e colaboração global.

A política de Madhya Pradesh GCC 2025 combina incentivos para gastos de capital, folha de pagamento, melhoria e pesquisa e desenvolvimento com uma agência nodal designada responsável por sua implementação, de acordo com uma nota do governo do estado.

A política visa setores como você, finanças, engenharia, recursos humanos e tecnologias emergentes, com uma ênfase particular na inteligência artificial (AI) e na segurança cibernética.

Essa política inovadora é a primeira estrutura dedicada da Índia a promover o crescimento do CCG nas cidades de nível 2, indicando uma mudança estratégica em direção a centers comerciais descentralizados além das cidades metropolitanas tradicionais.

O objetivo de atrair mais de 50 GCC e gerar mais de 37.000 empregos diretos, estabelecendo assim Madhya Pradesh como um centro de excelência para você/ITES, análise avançada, P&D e transformação digital.

Ao facilitar os investimentos estrangeiros e incentivar o desenvolvimento da infraestrutura, o estado visa.

A política foi apresentada perante a Cúpula Global de Investidores de Madhya Pradesh em Bhopal de 24 a 25 de fevereiro que visa atrair investimentos e mostrar o potencial econômico do Estado. A cúpula visa destacar o investimento e a infraestrutura industrial de Madhya Pradesh, oferecendo inúmeras oportunidades para possíveis colaborações.

Madhya Pradesh apresenta uma proposta de valor convincente para o CCG, que oferece uma combinação de incentivos estratégicos, talento qualificado e preparação de infraestrutura. O ecossistema de TI/ITES em rápido crescimento mostra que o setor de TI do estado viu que as exportações triplicaram nos últimos três anos, com uma taxa de crescimento anual de 43 %.

A presença de um grupo de talentos qualificados é outra vantagem, pois, com mais de 300 universidades de engenharia que produzem mais de 50.000 graduados tecnológicos anualmente, o estado garante um suprimento constante de profissionais prontos para a indústria.

Madhya Pradesh abriga mais de cinco zonas econômicas especiais (SEZs), 15 parques e 150 unidades ESDM (design e fabricação do sistema eletrônico) em cidades -chave como Indore, Bhopal e Jabalpur, que define sua preparação para a infraestrutura.

Há também uma vantagem de custo adicional, pois as empresas podem reduzir significativamente os custos operacionais em comparação às cidades metropolitanas, o que faz de Madhya Pradesh uma alternativa lucrativa para as empresas globais. Ocupado em quarto lugar na facilidade de fazer classificações comerciais (2023), a governança amigável para empresas estaduais oferece processos regulatórios simplificados, autorizações de uma única janela e políticas amigáveis ​​com investidores.

A nota dizia que a Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Limited (MPSEDC) atuará como a agência nodal responsável pela implementação da política. Uma unidade de implementação de políticas dedicadas (PIU) supervisionará as aprovações do projeto, alocação de incentivos e monitoramento de conformidade para garantir a execução e suporte perfeito para os investidores.

A política do GCC 2025 de Madhya Pradesh pretende transformar as cidades do estado e do nível 2 em centros mundiais de inovação e excelência, promovendo um ecossistema onde as empresas multinacionais podem prosperar.

Com sua infraestrutura de referência mundial, incentivos dirigidos por políticas e uma abordagem estratégica para a transformação digital, Madhya Pradesh está a caminho de se tornar um destino preferido do GCC e contribuir para a visão da Índia de alcançar um mercado de US $ 110, um bilhão de bilhões de GCC para 2030. Como empresas globais . Procure destinos lucrativos e promovido pela inovação, Madhya Pradesh está pronta para liderar a próxima fase da revolução do CCG da Índia, disse ele.

Madhya Pradesh está agrupando a infraestrutura com seu grupo de talentos e seu ambiente de negócios lucrativo para atrair empresas para estabelecer o GCC no estado.

Possui mais de 15 parques de TI e 5 zonas econômicas especiais (SEZ), incluindo centros proeminentes, como o Crystal It Park e o Infosys em Indore. Os próximos projetos, como a cidade de conhecimento e o cluster de fabricação de eletrônicos 2.0, são estabelecidos para fortalecer ainda mais esse ecossistema.

O estado abriga mais de 300 instituições de educação técnica, produzindo mais de 50.000 graduados técnicos anualmente. As instituições de prestígio como IIT Indore, IIM Indore e Iiit Gwalior nutrem uma força de trabalho altamente qualificada.

Madhya Pradesh oferece um ambiente de negócios lucrativo, com custos operacionais e de vida significativamente mais baixos do que os das cidades metropolitanas, de acordo com a nota.