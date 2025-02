MP BJP Tejasvi Surya Flies HTT-40 Plano de treinador na aero Índia 2025 em Bengaluru: Look Video

O MP BJP de Bangalore South, Tejasvi Surya, saiu no avião de treinador HTT-40 na Aero India 2025 em Bangalore. A mídia compartilhou vídeos a bordo do jovem político.

Medidas estritas de segurança foram implementadas e todos os visitantes necessários para realizar um teste de identificação do governo válido para verificação. Os visitantes são aconselhados a seguir estritamente a rota designada mencionada em seu código QR em seu passe.

Aero Índia 2025: Astra BVR, HTT-40 Obtenha certificados RMT

Em 10 de fevereiro, o Ministro de Estado da União (MOS) para a Defesa, Sanjay Seth, entregou certificados do tipo militar restrito (RMTC) para aviões Astra BVR e HTT-40, de acordo com um relatório da ANI. Seth também publicou materiais guia para a extensão da vida de aviões e sistemas no 15º Seminário Internacional da Aero Indian em Bangalore.