O deputado do Congresso Rakesh Rathore foi preso na quinta -feira em Sitapur, Uttar Pradesh, em relação a um caso de violação apresentado por uma mulher. Rathore, que representa Sitapur, foi preso pela polícia de Uttar Pradesh durante uma conferência de imprensa em sua residência. A prisão seguiu a rejeição da declaração de fiança de Rathore pelo Banco Lucknow do Tribunal Superior de Allahabad no dia anterior. Rathore é acusado de explorar sexualmente uma mulher.