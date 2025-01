O documentário ucraniano Mstislav Cernov se tornou um laureado do Festival de Cinema de Sandance para o filme “2000 metros de Andrevka”. Ele recebeu o prêmio de melhor direção na categoria “Cinema documental”, relatado Nas redes sociais do festival.

O filme Chernova diz como Andreevko lançou as Forças Armadas da Ucrânia – uma vila perto de Bakhmut. Em setembro de 2023, as forças ucranianas adotaram esse acordo durante uma operação de vários dias, mas agora estão sob o controle da Rússia.

Um prêmio de júri especial para um documentário foi atribuído Para o filme “Sr. Nobody Against Putin” (“Sr. Nobody contra Putin”).

Foi filmado na Karabash Uralaski School, na qual a propaganda reforçou após o início da guerra com escalas completas com a Ucrânia. O tiroteio foi liderado por Pavel Talankin, uma organização de professores da escola. No verão de 2024, Talankin deixou a Rússia, levando as gravações com ele. Nos empréstimos do filme, Pavel Talankin é indicado como co -tar, e o diretor é o documentário americano David Borentein.

"De cuja palavra eu sou um traidor da pátria? De acordo com Vladimir Putin?" O professor de Ural fez secretamente um documentário sobre a promoção da escola. É mostrado no principal festival de cinema independente nos Estados Unidos

