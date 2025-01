Muçulmanos americanos denunciam veementemente ataque de caminhão em Nova Orleans

Ele Conselho de Relações Americano-Islâmicas (CAIR) Na quinta-feira, ele condenou um ataque no início do dia de Ano Novo que matou pelo menos 15 pessoas e feriu dezenas no estado da Louisiana.

“Denunciamos veementemente este crime, nos solidarizamos com o povo de Nova Orleães“Encorajamos qualquer pessoa com informações relevantes a se apresentar imediatamente e rezamos por uma recuperação total das pessoas afetadas por este crime”, disse o CAIR em comunicado.

A denúncia ocorreu depois que um homem dirigiu intencionalmente uma caminhonete contra uma multidão de foliões na Bourbon Street, no French Quarter. O suspeito foi identificado como Shamsud-Din Jabbar42 anos, natural do estado do Texas, segundo o FBI. O ataque está sendo investigado como um ato de terrorismo.

“Se for relatado que o perpetrador era um homem com histórico de dirigir embriagado e abuso conjugal que abraçou Daesh forem verdadeiras, então o seu crime é o exemplo mais recente da razão pela qual grupos extremistas cruéis, implacáveis ​​e que se alimentam do fundo do poço foram rejeitados pela esmagadora maioria da população. mundo muçulmano– de estudiosos islâmicos a mesquitas, organizações e muçulmanos individuais”, afirmou o CAIR.

O grupo expressou suas condolências às famílias dos mortos no “horrível, inútil e irritante” AVC.