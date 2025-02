Leonardo da Vinci“ Maria Callas e Marie Curie Eles poderiam terminar no próximo artigo do Euro que não será impresso antes de 2028. Nas últimas horas, o BCE selecionou os motivos para as novas notas com base nas duas questões escolhidas por especialistas e investigadas por mais de 365 mil cidadãos em 2023 será apresentada na nota de 5 euros Maria Callas. Ludwig Van Beethoven estaria no 10. A pessoa de 20 anos daria espaço a Marie Curie, enquanto Leonardo apareceria nos 100.