Mudanças de segurança Estrutura // Garda Garda CC recusa instruções incorretas

Um dos maiores fornecedores de soluções de segurança cibernética para segurança cibernética, o Garda Group conduziu uma reestruturação que se recusou a desenvolver instruções altamente especializadas e também retirar um dos ativos de sua estrutura Texas. Este último também deixa o contorno do grupo de controle X -Stock. Os especialistas associam a reestruturação ao desejo do Código Civil de acelerar o crescimento da segurança corporativa e investir em projetos com uma margem maior.

O Garda Group of Companies (incluído no X Holding), especializado em decisões de segurança cibernética, concluiu o processo de reestruturação, disse Komersant ao grupo e confirmou em IX Holding. De acordo com o guarda, “o grupo está focado no desenvolvimento e implementação do software de proteção de dados e na segurança da rede dos agências de negócios e governamentais até que se decida se recusar a desenvolver projetos de perfil estreitos”.

O CEO da principal empresa do grupo após a reestruturação será Alexander Kovalevski, anteriormente o CEO da Basti-Company, que faz parte do grupo, substituirá o ex-líder do grupo Jevgeni Goldin. A composição do grupo parecerá o seguinte: “Garda Technology”, Makves, Weblock e Bastion.

O Texas (especializado na fabricação de sistemas de otimização de tráfego), que anteriormente fazia parte do grupo, sai da estrutura do grupo e pela IX Holding. Seu proprietário Evgeni Goldin também não é mais um acionista minoritário do Garda Group, eles anunciaram lá e participarão do desenvolvimento independente de negócios.

A Texas LLC foi registrada em 2017 e pertence a 100% da Evgeny Goldin, a empresa lida com o desenvolvimento e venda de soluções técnicas no campo dos sistemas de comunicação, segurança cibernética e engenharia. A receita da LLC para 2023 equivale a 720 milhões de rublos e lucro líquido – 73 milhões de rublos. A Evgeny Goldin também possui o proprietário das empresas da Voynink (49%) e da ELTK (40%) que lidam com o desenvolvimento de software. A estrutura do Verselnink inclui as regiões LLC Rosylecom – Sikriy (51%).

O Garda Group concluiu a associação em 2023, até 2025. A composição de seus participantes não mudou. A receita total do grupo em 2023 excedeu 7,7 bilhões de rublos, onde menos de 10%representam o Texas. De acordo com a classificação de segurança da CNEWS, de acordo com os resultados de 2023, o grupo ocupa o 12º lugar entre os maiores fornecedores de soluções de proteção de dados.

302 bilhões de rublos De acordo com o volume do mercado de segurança cibernética para 2024, de acordo com o Centro de Desenvolvimento Estratégico

O Código Civil GARDE concentra seus esforços em cinco direções principais: proteção de dados, segurança de rede, gerenciamento de tráfego, infraestrutura de rede, analista e serviço, explica Gregory Kovshov, especialista em GazinformService IB-Solutions. Dado o fato de que metade dos recibos, ou mais, é a receita dos projetos de construção de infraestrutura de rede, abandonar projetos com um perfil estreito mostra a sequência das ações da empresa e o desejo de entrar nos três principais fornecedores de sistemas para sistemas para sistemas para Segurança corporativa no mercado interno. “Para o mercado de IB como um todo, 2025 terá o caráter da expansão dos negócios e um exemplo da conclusão da reestruturação do grupo é confirmado”, diz G -N -Kovshov.

O motorista do mercado de segurança cibernética em 2025 continua sendo uma substituição de importações – tanto no setor público quanto no negócio. De acordo com o interlocutor de Kommant no mercado de segurança cibernética, o Garda Company Group foi reestruturado para participar da parte mais popular e alta do negócio.

No geral, o crescimento do mercado de segurança cibernética em 2024 foi adiada: se, na previsão do Centro de Desenvolvimento Estratégico de 2023, o volume de mercado em 2024 era esperado em 334 bilhões de rublos, após o que os “novos fatores foram levados em consideração” Como os próprios analistas, ele alcançou apenas 302 bilhões de rublos no final do ano. (Veja “Comercial” em 7 de fevereiro).

Tatiana Isakova