Mudar o nome de Bengala Ocidental como ‘Bangla’: o Congresso de Trinamool pede o Parlamento

O Congresso de Trinamool exigiu na terça -feira no parlamento que a Bengala Ocidental renomearia ‘Bangla’, afirmando que o nome leva a assinatura da história e da cultura do estado.

O deputado do Partido Ritabrata Banerje disse a Rajya Sabha que a Assembléia Ocidental de Bengala aprovou por unanimidade uma resolução em julho de 2018 para mudar o nome do estado, mas que o centro ainda não o aceitou.

Ele apontou que o primeiro -ministro de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, havia escrito para o primeiro -ministro Narendra Modi, explicando que o nome proposto reflete a história, a cultura e a identidade do estado.

“Ele levantou a questão de uma longa demanda para mudar nosso estado para Bangla, que foi aprovado por unanimidade pela Assembléia Estadual de Bengala Ocidental em 26 de julho de 2018. Nosso líder supremo, Mamata Banerjee, sempre sustentou que essa reconciliação estará alinhada com o História, cultura e identidade do nosso estado e refletirão as aspirações de nosso povo “, disse ele.

Após a partição de Bengala, em 1947, o lado indiano foi chamado de Bengala Ocidental, enquanto o outro lado se tornou o Paquistão Oriental. Em 1971, o Paquistão Oriental declarou a independência e formou a nova nação de Bangladesh.

Citando que o ‘Paquistão Oriental’ não existe mais, o parlamentar de Trinamool disse: “O nome de nosso estado deve ser alterado. O mandato do povo da Bengala Ocidental deve ser homenageado”.

Para mudar o nome de um estado na Índia, um projeto de lei deve ser introduzido no Parlamento com a recomendação do presidente e depois deve ser aprovado pelas duas câmaras do Parlamento.