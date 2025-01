"Muito louco": delírio após o episódio de Affari Tuoi, o que aconteceu | Olhar

Mário da Emília Romagna foi o personagem principal do episódio de Sua empresa foi ao ar hoje à noite, segunda-feira, 20 de janeiro, na Rai 1. O participante, que apareceu no programa de Stefano De Martino em 22 episódios, foi renomeado como “Freddie Mercury” por causa do bigode. Na vida foi motorista de ônibus, mas no passado também fez teatro, dança e depois se envolveu com antiguidades. Ele conheceu sua namorada Corina em uma loja de antiguidades. Ele então começou a dirigir ônibus em Imola. Sua irmã Lúcia, que é arquiteta, está com ele no ateliê. Mário e Lúcia brincaram com o pacote número 9.

A partida começou bem para eles: no início eles eliminaram imediatamente cinco pacotes azuis e apenas um tinto, no valor de 75 mil. Nessa altura o médico ofereceu-lhes 40 mil euros. No entanto, Mário recusou e posteriormente apagou 10.000, 50.000 e 200 euros. O médico sugeriu então 41 mil euros, mas Mário e Lúcia recusaram novamente. Posteriormente, foram levantados 20 mil euros, 5 euros e 100 euros. Então a partida correu da melhor maneira possível. Provavelmente também por esta razão, o médico ofereceu então a Mário 50.000 euros. Mas nada para fazer. Ele e a irmã decidiram ir mais longe e eliminar os 500 euros no próximo lançamento.





Uma mudança foi então proposta. O que Mario aceitou e decidiu deixar o número 9 pelo 5, apenas para descobrir que o seu pacote anterior continha 100.000 euros. O médico ofereceu então mais 50 mil euros. Mas Mario recusou a oferta. No final, irmão e irmã ficaram com 15 mil euros de um lado e 300 mil euros do outro. A oferta foi desta vez 75.000 euros, que Mário e Lúcia decidiram aceitar. Felizmente, o pacote deles continha 15 mil. Muitos nas redes sociais comentaram a partida, classificando-a como uma das melhores dos últimos tempos. Alguém enfatizou a sorte do concorrente: “Enfim, que loucura pegar os 5k e não os 300k #seunegócio”.