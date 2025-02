Muitos aplicações chinesas proibidas reaparecem à medida que o aquecimento da Índia-China é aquecido

Você se lembra que centenas de aplicações chinesas foram proibidas em 2020? Muitos deles estão agora de volta ao mercado indiano, alguns em seus avatares apertados, outros em versões clonadas.

Anteriormente proibido Aplicações chinesas com desenvolvedor idêntico, mas diferente.

Em ordens separadas, o Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação restringiu o acesso a até 267 aplicações em 2020 no apogeu de tensões de fronteira com a China por serem prejudiciais à soberania e segurança da Índia.

Após quatro anos, a equipe de inteligência de código aberto (OSINT) da Índia revisou hoje mais de 200 dos aplicativos móveis proibidos e descobriu que as versões originais ou de clone de pelo menos 36 delas estavam disponíveis na Play Store ou na Apple ou em ambos em ambos Ambas as plataformas de 10 de fevereiro.

Aplicativos chineses previamente proibidos de retorno no mercado de aplicativos indianos.

Muitos dos aplicativos proibidos parecem ser os mesmos, enquanto outros são versões de imitação, geralmente com nomes e designs semelhantes, mas diferentes em detalhes -chave, como as informações do desenvolvedor. Esses aplicativos pertencem a uma variedade de categorias, como jogos, fotos e vídeos, entretenimento, criação de conteúdo, troca de arquivos, etc.

Quase todas essas aplicações foram publicadas após novembro de 2020.

O aplicativo para os arquivos Xender, Mangotv e Youku Transmission Platforms, o aplicativo de compra do Taobao e o serviço de namoro Tantan são os aplicativos móveis que parecem ter retornado. Exceto pelo Mangotv, o restante dos quatro aplicativos fez pequenas alterações em seus nomes ou estrutura de propriedades, conforme listado nas lojas oficiais do Android e da Apple.

Mangotv apareceu na Ordem de Proibição do Governo anunciada em 20 de novembro de 2020. Foi desenvolvido pela Hunan Happy Sunshine Interactive Entertainment Media Co. Ltd é baseada na província de Hunan na China e foi lançada para dispositivos Android em fevereiro de 2018.

Da mesma forma, o Xender foi proibido em junho de 2020, mas ainda está disponível para os usuários baixarem da App Store da Apple na Índia, embora agora seu nome oficial seja “Xender: File Share, compartilhar música”.

Não está claro se Xender já foi retirado da App Store ou foi restaurado mais tarde. Não está disponível na Indian Play Store. Na versão americana da Play Store, o aplicativo é oficialmente chamado de “Xender – Share Music Transfer” com o mesmo editor: Xender (HK) Limited.

Quase um ano após a proibição de seu aplicativo de transmissão “Youku”, o conglomerado Chino Alibaba lançou outro aplicativo chamado “Youku-drama, filme, show, anime” na Play Store e Apple App Store. “Youku” e “Youku-drama, cinema, show, anime” são idênticos em design, serviço e propriedade.

Os outros dois aplicativos identificados por nós, “Taobao Mobile” e “Tanta – Date of Real”, parecem ter mudado seus nomes um pouco e permanecerem disponíveis nos dispositivos Android e Apple. Agora eles estão disponíveis com os nomes “Taobao” e “Aplicação de citações asiáticas”, respectivamente, oferecidas pelas mesmas empresas chinesas.

Das 36 aplicações, 13 são desenvolvidas por empresas chinesas, oito por índios, três por Cingapura, dois pelo Vietnã e um pelas empresas baseadas no sul da Coréia, Seychelles, Japão e Bangladesh.

O reaparecimento de pelo menos algumas das aplicações pode ser atribuído a mudanças nas estruturas de propriedades e conformidade com as leis indianas relevantes. Por exemplo, o retentor de moda Shein está de volta ao mercado indiano após um contrato de licença com a Reliance.

Em uma resposta de dezembro de 2024 apresentada no Lok Sabha, o ministro do Comércio, Piyush Goyal, disse que as novas operações de Shein organizarão os dados do usuário apenas na Índia e que a empresa controladora não terá acesso aos dados dos dados dos dados dos dados dos dados dos Os dados dos dados dos dados dos dados dos usuários indianos e que os produtos serão indígenas.

Da mesma forma, a aplicação popular de jogos para celular PUBG foi renomeada como Battlegrounds Mobile India. O PUBG Mobile foi proibido em 2020 e relançado em 2021 como ‘Battlegrounds Mobile India’ por Krafton Inc de Sur Korea, no qual, segundo os relatos, o editor chinês original do PUBG tem uma participação de mais de 13 %. Mas a versão de renome também foi banida em 2022, apenas para ser permitida um ano depois.

Naquela época, o Ministro de Estado do Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação, Rajev Chandrasekhar, disse que a proibição da BGMI aumentou por um período intermediário de 3 meses após “cumprir os problemas dos locais de servidor e de segurança dos dados etc.”. “Manteremos uma vigilância estreita em outros problemas de danos ao usuário, vício, etc. Nos próximos 3 meses antes de uma decisão final ser tomada”, publicou ele em 19 de maio de 2023.

As aplicações de imitação de imitação podem ser quase impossíveis, não tanto devido à intransigência chinesa, mas à larga escala e à complexidade de um mercado digital coberto de vegetação.

O ressurgimento das aplicações chinesas proibidas coincide com o aquecimento das relações Índia-China após a desconexão das tropas ao longo da linha de controle real (LAC).