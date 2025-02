Muitos aplicações chinesas proibidas retornam na Índia: Tiktok retornará?

Muitas das aplicações chinesas que foram proibidas em 2020, depois que as tensões nas fronteiras da Índia-China retornaram ao playground na Índia, à medida que as relações diplomáticas entre os dois países melhoram. Aplicativos como Xender, Tantan e Shein estão agora disponíveis para download mais uma vez, mas Tiktok, com muito, os mais populares dessas aplicações na Índia, permanecem notavelmente ausentes. Com a cena política em evolução, o retorno de algumas das aplicações chinesas proibidas, a questão na mente de todos: Tiktok retornará à Índia?

Por não versado, em 29 de junho de 2020, o primeiro -ministro Narendra Modi liderado pelo governo proibiu abruptamente Tiktok e outros 58 pedidos de propriedade chinesa, citando preocupações de segurança de dados. O governo indiano acusou Tiktok, de propriedade da gigante tecnológica chinesa Bytedance, de uso inadequado de dados e atuando como uma ferramenta de espionagem. A decisão ocorreu apenas duas semanas após um combate mortal entre as tropas chinesas e indianas ao longo da linha de controle real (LAC).

O Ministério da Tecnologia da Informação emitiu uma declaração que dizia: “… tendo em vista a natureza emergente das ameaças, decidiu bloquear 59 aplicativos (consulte o Apêndice), pois, tendo em vista as informações disponíveis, elas são dedicadas às atividades de que são prejudicial à soberania e integridade da Índia, defesa da Índia, segurança do estado e ordem pública.

A proibição de Tiktok da Índia ocorreu no meio dos laços com a China após o acidente do vale de Galwan. Em 15 de junho daquele ano, as tropas indianas e chinesas se reuniram no vale de Ladakh Galwan, que causou a morte de pelo menos 20 soldados indianos. O conflito ao longo da linha de controle real (LAC) foi o mais mortal em 45 anos e resultou em um confronto militar.

As aplicações chinesas retornam

Enquanto alguns desses aplicativos retornaram com ajustes, outros retornaram em versões clonadas. Após quatro anos, a equipe de inteligência de código aberto (OSINT) da Índia revisou hoje mais de 200 dos aplicativos móveis proibidos e descobriu que as versões originais ou de clone de pelo menos 36 delas estavam disponíveis na Play Store ou na Apple ou em ambos em ambos Ambas as plataformas de 10 de fevereiro.

Aplicativos chineses previamente proibidos de retorno no mercado de aplicativos indianos.

O aplicativo para os arquivos Xender, Mangotv e Youku Transmission Platforms, o aplicativo de compra do Taobao e o serviço de namoro Tantan são os aplicativos móveis que parecem ter retornado. Exceto pelo Mangotv, o restante dos quatro aplicativos fez pequenas alterações em seus nomes ou estrutura de propriedades, conforme listado nas lojas oficiais do Android e da Apple.

Aplicações chinesas que retornam com ajustes

Mangotv apareceu na Ordem de Proibição do Governo anunciada em 20 de novembro de 2020. Foi desenvolvido pela Hunan Happy Sunshine Interactive Entertainment Media Co. Ltd é baseada na província de Hunan na China e foi lançada para dispositivos Android em fevereiro de 2018.

Da mesma forma, o Xender foi proibido em junho de 2020, mas ainda está disponível para os usuários baixarem da App Store da Apple na Índia, embora agora seu nome oficial seja “Xender: File Share, compartilhar música”.

Tiktok voltará?

Tiktok, o muito popular aplicativo de troca de vídeo, foi proibido na Índia em junho de 2020, juntamente com 58 aplicativos chineses, citando preocupações de segurança nacional e privacidade de dados. Com mais de 200 milhões de usuários no momento de sua proibição, a saída de Tiktok do mercado indiano foi um golpe significativo para a presença global do aplicativo. No entanto, desde então, houve especulações e interesses contínuos sobre se Tiktok retornará à Índia.

Tiktok enfrentou a proibição não apenas na Índia, mas também em outros países, já que os Estados Unidos são os últimos a refletir sobre uma ação sobre a aplicação de Bytedonce. Os países citaram os riscos de segurança e a violação da privacidade de dados para considerar proibir a aplicação da troca de vídeo.

Em dezembro de 2019, o Exército e a Marinha dos Estados Unidos proibiram a Tiktok em dispositivos do governo depois que o Departamento de Defesa o descreveu como um risco de segurança. Inicialmente, os Estados Unidos pediram Bytedance para vender o aplicativo nos EUA ou enfrentar a proibição.

“Hoje, as leis do PCCH (Partido Comunista Chinês) exigem que empresas chinesas, como o Espírito de Bytedance.

Embora os Estados Unidos tenham proibido o pedido e parassem de operar brevemente para os usuários nos Estados Unidos, Donald Trump prendeu temporariamente a proibição mais tarde por 75 dias. A extensão deu ao proprietário do pedido, Bytedance, mais tempo para vender uma participação na empresa ou chegar a um acordo com Trump. A partir de agora, o futuro de Tiktok nos Estados Unidos ainda é incerto.

Quanto à Índia, a possibilidade de o retorno de Tiktok não está completamente fora de discussão, mas enfrenta vários obstáculos significativos. O governo indiano deixou claro que prioriza a privacidade dos dados, a segurança nacional e a proteção de seu ecossistema digital. O retorno de Tiktok à Índia dependeria em grande parte de sua capacidade de atender a esses requisitos e abordar tensões geopolíticas em andamento.

Mesmo que Tiktok consiga superar esses desafios, ele enfrentaria uma intensa concorrência de plataformas locais e globais que já ganharam um ponto de suporte no mercado indiano. À medida que o tempo passa e o panorama digital evolui, o futuro do Tiktok na Índia consistirá em uma combinação de decisões regulatórias, dinâmica de mercado e sua capacidade de se adaptar às demandas locais.