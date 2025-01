Mukesh Ambani e sua esposa Nita Ambani comparecerão à cerimônia de posse de Donald Trump em 20 de janeiro

O casal poderoso do Grupo Reliance comparecerá à inauguração na segunda-feira, 17 de janeiro, enquanto o líder republicano aguarda seu retorno à Casa Branca, informou a agência de notícias ANI, citando um oficial do evento ciente do desenvolvimento.

Planos da cerimônia de inauguração de Trump e lista de convidados:

De acordo com a reportagem, os eventos inaugurais começarão no sábado com uma recepção e queima de fogos de artifício no Trump National Golf Club, na Virgínia. Haverá também uma recepção do Gabinete e um jantar do Vice-Presidente com a presença dos Ambanis.