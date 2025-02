Mulher acima da injeção administrada por HIV por inlaws no dote, caso registrado em Saharanpur

Um caso foi registrado na ordem de um tribunal local depois que um homem em Uttar Pradesh alegou que sua filha recebeu uma injeção infectada pelo HIV por ela em -laws, que a torturaram por não satisfazer suas exigências de dote, disse a polícia.

De acordo com o relatório apresentado pelo pai da mulher, ele se casou com sua filha Sonal Saini com Abhishek, também conhecido como Sachin, filho de Nathiram Saini, de Haridwar de Uttarakhand em 15 de fevereiro de 2023. No casamento. Apesar disso, o IN -LAWS não estava feliz e depois de um tempo, eles começaram a exigir um escorpião de SUV e um carro de Rs 25 lakh, de acordo com a denúncia.

Quando os pais da mulher se recusaram a ceder às suas fortes demandas, as LAWS expulsaram a mulher casada da casa.

Mais tarde, com a intervenção de Panchayat na cidade de Haridwar, em Jaswawala, a mulher foi enviada para a casa dela em -laws. Lá, ele teve que sofrer tortura física e mental novamente, disse seu pai na queixa. A família da menina alegou que ela em -LAWS conspirou para matá -la dando -lhe injeções infectadas pelo HIV.

Depois de um tempo, quando a saúde da mulher começou a se deteriorar, seus pais a levaram ao hospital. Após o exame médico, os médicos disseram que ela foi infectada com HIV. O que foi um choque para a família da menina foi que, quando seu marido Abhishek foi testado, ela foi considerada negativa.

A partir de então, a família da menina reclamou com a polícia, mas nenhuma medidas foi tomada contra o réu.

O autor se aproximou de um tribunal local. Por ordem do Tribunal, a polícia de Gangoh Kotwali registrou um caso contra Abhishek, também conhecido como Sachin, seus pais e outros membros da família em várias seções sérias, incluindo Dote, Assault, Tentativa de Assassinato, entre outros.

Com ingressos para Rahul Kumar